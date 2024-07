Salva-casa via libera ai micro appartamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Daialle tolleranze costruttive, dai porticati ai sottotetti, passando per il riutilizzo delle sanzioni, i cambi destinazione d’uso, il superamento della cosiddetta doppia conformità e la sanatoria di immobili soggetti a vincoli prima del 2006, passando per il Vajont. Sono molteplici le novità introdotte dalla commissione Ambiente della Camera al decreto"voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini". È saltata, però, tra l’irritazione della Lega verso Fratelli d’Italia e le polemiche dell’opposizione la norma che doveva servire a risolvere il caos interpretativo e giudiziario sui grattacieli di Milano. Anche se il sottosegretario Alessandro Morelli spiega che la soluzione verrà trovata in un altro provvedimento.