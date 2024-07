Recensione al libro Ti racconto così del giornalista e scrittore abruzzese Goffredo Palmerini

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Sefosse vissuto ai tempi dell’antica Roma sarebbe stato nel novero dei pontefici massimi” di Franco Presicci * MILANO – Ancora una volta con, giramondo attento ai fatti di cronaca e alle storie di uomini che hanno oltrepassato i confini per andare a cercare pane o fama altrove, percorro vite vissute (Elham Hamedi, una voce di libertà in Iran, nell’arte e nella poesia), m’imbatto in personaggi eminenti e non, in avvenimenti esaltanti e altri che suscitano sofferenza, coraggio e la determinazione di cambiare le cose, com’è accaduto con la fine del killer Covid che ha colpito milioni di persone nel mondo (Columbus day a New York, si riprende alla grande dopo la pandemia).si legge volentieri per i fatti che racconta e come li racconta.