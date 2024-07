Premio Maccari a Luchetti e Starnone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Daniele(foto) e Domenicova ilRuggeroalla carriera. Il riconoscimento, che sarà consegnato dal Comune di Cetona sabato, è legato alla realizzazione del film ’Confidenza’ e si inserisce nel contesto di una manifestazione dedicata alla promozione della scrittura cinematografica, con un focus particolare sull’adattamento come esperienza di trasformazione. Il regista e lo scrittore saranno ospiti di Cetona cinema in occasione di una festa lunga tre giorni, che da venerdì a domenica animerà la cittadina con proiezioni, incontri e musica. Per ricordare il grande sceneggiatore Ruggero, cittadino elettivo di Cetona, e sognare il cinema del futuro.