Per il Pistoia Basket di A1 in panchina ci sarà Dante John Calabria

(Di mercoledì 17 luglio 2024)– Il2000 di serie A1 ha il nuovo allenatore, come preannunciato dal suo presidente. Estatunitense, anche se di origine (e frequentazione) italiana. È stato raggiunto un accordo di durata triennale concheil nuovo capo allenatore della prima squadra in vista del campionato 2024/25 di serie A. Nato a Pottstown, in Pennsylvania, l’8 novembre 1973, di nazionalità statunitense ma naturalizzato anche italiano, ha avuto una carriera importante da giocatore con lunghi trascorsi nel nostro paese. Ha vinto un titolo Ncaa nel 1993 con North Carolina, poi è sbarcato in Italia a Livorno.