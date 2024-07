Ovazione per Trump a Milwaukee Biden pensa al ritiro | Harris può essere un grande presidente

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Manifestazione aAppena tre giorni doposcampato per un pelo a un attacco durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, Donaldha fatto la sua seconda apparizione consecutiva alla convention repubblicana di. È stato accolto ancora una volta da una standing ovation da parte dei suoi sostenitori, visibilmente emozionati nel vederlo. Aspetto provocatorio Con l’orecchio destro ancora bendato per l’incidente,è salito sul palco con il suo caratteristico gesto del pollice in su, segnalando la sua resilienza e determinazione. Accanto a lui c’era DJ Vance, suo compagno di corsa nella corsa per la Casa Bianca. Un momento di solidarietà L’evento ha sottolineato la solidarietà tra i sostenitori di, ansiosi di mostrare il loro incrollabile sostegno nonostante i recenti eventi.