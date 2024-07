Oculistica del Versilia a disposizione nuovo strumento per la cura della cornea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lido di Camaiore (Lucca), 17 luglio 2024 – E’ entrato in funzione da poco più di due mesi, nella struttura didell’ospedalediretta dal dottor Andrea Vento, il CFX-LINKER, unimportanteparachirurgico per la terapia del cheratocono e di altre affezionili. Il cross-linkingle (CXL) si è affermato negli ultimi anni come terapia di elezione del cheratocono, la patologia a seguitoquale laassume progressivamente una forma conica. Si tratta di un trattamento parachirurgico “a bassa invasività”, che permette di fornire un “rinforzo” alla, mediante l’effetto combinato di vitamina B2 e raggi ultravioletti. Da quando è ainil, sono già stati effettuati all’ospedaleoltre 10 trattamenti di questo tipo, con risultati estremamente positivi.