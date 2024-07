Napoli su Rabiot il francese valuta l’offerta | la richiesta di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’è anche Adriensulla lista di Davide Manna: il giocatorela proposta del, è emersa anche la posizione disull’argomento. Adrienha terminato il suo contratto con la Juventus ed ora è in cerca di una nuova sistemazione. La Serie A resta ovviamente un’opzione concreta, visto che ci sono diverse squadre che hanno messo gli occhi sul centrocampista. Tra queste il Milan di Fonseca, alla ricerca di un giocatore di qualità da inserire all’interno dello scacchiere, ma anche il. La società partenopea guarda acome un elemento estremamente valido, di qualità ma anche di sicuro affidamento. Il club azzurro, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, si sarebbe mosso in maniera concreta per provare a convincere ila sposare la causa.