Milan l' ultimo nome caldo per il centrocampo | si chiude per Samardzic?

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In attesa dell'ufficialità di Alvaro Morata, ilcontinua a scandagliare il mercato e guarda a un colpo da piazzare a. Ilè sempre quello di Fofana del Monaco, ma nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, è circolato ildi Lazardell'Udinese. Il serbo era vicinissimo all'Inter nella scorsa finestra di mercato estivo, prima che la trattativa si interrompesse durante le visite mediche per le alte richieste dello staff. Il giocatore di 22 anni è così tornato all'Udinese per giocare di nuovo alla Dacia Arena. Lui è ildelle ultime ore, mentre Fofana è al momento in stand-by per le richieste del club francese, che spara alto (25 milioni) nonostante un accordo di massima trae giocatore e il contratto in scadenza nel 2025.