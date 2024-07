Meloni | migranti illegali nemici legali

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 14.40 "Isonodi quelli".Lo ha detto il presidente del Consiglio,Giorgia, a Tripoli al Trans-Mediterranean migration. "Non potuto consenire di venire a moltiperché ne avevamo tropppi irregolari.Le organizzazioni criminali vogliono decidere loro chi ha diritto di entrare e chi no.Il mio governo ha varato decreti flussi per 3 anni, ampliando le quote,anche e soprattutto per le Nazioni che ci aiutano a combattere i trafficanti di esseri umani".Non c'è Mediterraneo senza Italia e Libia.