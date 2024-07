Luxuria non confermata all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pier Silvio Berlusconi conferma l’Isola deinella prossima stagione di Canale 5 ma non conferma Vladimiralla conduzione. L’AD Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti, ha risposto così alla domanda di Davide Maggio su chi condurrà il reality nel 2025: E’ troppo presto per dirlo Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione. Di fatto, quella di Berlusconi è una bocciatura in tronco dell’Isola, già stroncata per il cast di naufraghi scelti. Questa volta la stoccata è rivolta agli autori, da diverse stagioni fin troppo dormienti con un format sciaguratamente ‘gieffizzato’. E’ lecito pretendere un’evoluzione profonda, che giocoforza passerà anche dalla conduzione. Noi siamo convinti che sia un formato che possa ancora dare e fare bene.