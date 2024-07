L' Italia si porta a casa il suo primo oro alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È già oro per l’di, prima ancora dell’inizio dei Giochi. La nuova pista di atletica dello Stade de France dove correranno i campioni dell’atletica mondiale è completamentena, piemontese. L’opera, cento per cento Made in Italy, è di Mondo, l’azienda di Gallo d’Alba, leader nella realizzazione di superfici sportive innovative e dal 1976 sempre in prima filae non solo. La multinazionale oggi (dati consolidati 2023) ha un fatturato di 220.692 migliaia di euro (EBITDA: 41.778 migliaia di euro), 749 dipendenti (di cui 197 Mondo Spa) e 6 stabilimenti produttivi in, Spagna, Lussemburgo (Mondo S.p.A., Artigo S.p.A., Mondo Luxembourg S.A., Mondo Iberica S.A., Mondo Tufting S.A., Unice Toys S.L.) e sedi commerciali in Europa, Nord America e Asia (Mondo America Inc., Mondo U.S.A. Inc., Mondo Portugal S.A., Mondo Floorings China Co, Ltd.