L’isolamento di Mélenchon modera gli entusiasmi mal riposti della sinistra italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il rapido isolamento politico di Jean-Lucsua France Insoumise era ampiamente prevedibile. Solo i commentatori superficiali ed eccitati la sera del 7 luglio (il secondo turno delle elezioni legislative francesi) potevano strillare che sì, Marine Le Pen aveva perso ma anche Emmanuel Macron era finito, aveva stravintoe dunque vive la France à gauche. Commentatori sbrigativi seguiti da politici italiani facili a scambiare lucciole per lanterne – tra questi tanti giovani dirigenti del Partito democratico, «uniti si vince», ripetevano a pappagallo: ma come, dove? Calma ragazzi: ora forse capirete che uniti si può certamente impedire a un altro di vincere ma poi governare è un’altra cosa e che dunque “desistenza” non equivale a “governo”.