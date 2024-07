La congiunzione di Marte e Urano in Toro crea il caos | Come un fiammifero e una pila di dinamite Ecco i cambiamenti in arrivo segno per segno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vi sentite litigiosi senza motivo? La settimana è iniziata in modo assurdo? Per una volta, potete dare la colpa alle stelle (o al caldo, scegliete voi). Secondo l’astrologia, infatti, in questi giorni si sta verificando l’evento più caotico dell’anno: latrainè il pianeta associato all’energia e all’aggressività,alle sorprese e all’imprevedibilità. Un po’une unadi. Il loro incontro, tradotto in termini zodiacali, porta a un momento di trasformazioni inaspettate, di iniziative audaci e di ribellione alle imposizioni per vivere una vita più autentica. Un vero e proprio terremoto celeste, quindi, che può anche avere alcuni aspetti positivi: se vi sembra che la vita sia troppo piatta, ultimamente, è inuna bella scossa.