Incendio in una fabbrica di plastica | ci soni feriti gravi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Poche ore fa è scoppiato unin unadi lavorazione di materiale plastico. Cinque persone, dalle prime informazioni dipendenti della ditta, sono rimaste ferite. Tre non sarebbero, mentre due sono stati trasportati all'ospedale in elicottero. in unadiUnè scoppiato questa mattina in unadia Fiscaglia (Ferrara), la Alipar di via Lidi Ferraresi. Secondo le prime informazioni, l'è nato mentre i dipendenti stavano lavorando con un flessibile. Alcune scintille sono uscite e hanno preso una bombola di acetilene, facendola esplodere. Una colonna di fumo nero si è alzata dall'aerea, visibile a decine di metri di distanza.