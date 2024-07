Il nuovo Twisters è molto meglio dell' originale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(al cinema dal 18 luglio), presentato in anteprima al 70° Taormina Film Festival, è nato per provare a essere il blockbuster’estate. A dirla tutta,sono partiti un po’ prevenuti. Perché si tratta di una sorta di remake-sequel del film cult del 1996 con Bill Paxton ed Helen Hunt cacciatori di tornado. Era lo stesso anno di Independence Day e di Mission: Impossible, gli effetti digitali erano stati sdoganati da Terminator 2 e Jurassic Park e Twister fu il primo disaster movie a godere dei beneficia CGA. Il film non era un granché, ma come spesso capita, l’effetto nostalgia rende più piacevole il ricordo. Ilaggiorna il film del 1996, pur mantenendo una patina d’epoca, ed è sorprendentemente più godibile. Ci troviamo sempre dalla parte di un distaster movie, quindi va preso per quello che è, ovvero puro intrattenimento.