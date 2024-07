I tumori ereditari non sono storie già scritte | conoscere la propria storia medica familiare può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il cancro non è di per sé una malattiaa, ma alcune mutazioni genetiche, trasmissibili dai genitori ai figli, come quelle ai geni BRCA, posaumentare il rischio di svilupparne alcuni tipi. Condividere lacon il medico di famiglia è cruciale per capire se sia necessario il consulto con un genetista che potrà valutare l’opportunità di eseguire un semplice test. In caso di un riscontro si potranno così attivare dei percorsi personalizzati.