Golf Sui green di Montelupo e Vinci continuano le sfide estive Ecco tutti i risultati

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per ottimizzare i tempi di gioco e dribblare il caldo decisamente estivo, alproseguono gli appuntamenti con le gare sulla distanza di tredici buche. La lunghezza insolita delle gare è stata accolta con favore dai giocatori che non hanno certo lesinato l’aspetto agonistico. Toscanae Biorga hanno sponsorizzato l’appuntamento di sabato scorso vinto da Lorenzo Ciuffi, delCentanni, con 53 colpi, cinque oltre il par del percorso. In prima categoria Massimo Rosi (48) delUgolino, ha superato Maurizio Martini (45) del Pdf.