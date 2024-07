Gli ultimi acquisti Il Prato prende forma Colpi in tutti i reparti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Manca solo la comunicazione ufficiale, ma ormai i giochi sono fatti. Ilha già stretto l’accordo per la prossima stagione con una serie di giocatori importanti per rinforzare ogni reparto. Fra i nomi che sarebbero già di fatto biancazzurri, in attesa della firma ufficiale, figura Diego Conson, 34 anni, difensore centrale che nella passata stagione ha militato nelle fila del Chieti ed è stato fra i protagonisti della rincorsa ai play off poi sfumata nelle ultime giornate. Sembra lui, insomma, il degno sostituto scelto per il partente Angeli, che andrà ad affiancare i confermati Giorgio Diana e Mattia Monticone. Sempre in difesa da segnalare il più che probabile arrivo di Emanuele Matteucci, altro difensore centrale che però può tranquillamente giocare anche da terzino destro, ex Sestri Levante.