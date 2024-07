Fratelli d’Italia ribatte | Impegnati a costruire non a demolire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’analisi politica firmata da Alberto Feliziani (FdI) sulla situazione del centrodestra cittadino ha scosso l’ambiente. Lo scenario, descritto come "un teatrino" condizionato da Vince Civitanova anche dal movimento in uscita di suoi consiglieri comunali, e con il mondo meloniano raffigurato come attendista, provoca la reazione di Massimo Belvederesi e di Elena Leonardi (nella foto), rispettivamente presidente provinciale e senatrice di FdI, che parlano di "ricostruzione della politica cittadina alquanto distorta e fuorviante, espressa da chi non è titolato a farlo". Feliziani ha criticato "l’attendismo diche, mentre rimanda il congresso cittadino inchiodando vecchi equilibri che non rispondono più alle attuali configurazioni, non sferra il colpo definitivo sostituendo in amministrazione quel che resta di Vince Civitanova".