Fortitudo occhi puntati sulla Summer League Partenza sprint per il rinnovo abbonamenti

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Settore esterni praticamente completato, lunghi invece ancora da completare. In attesa delle ufficializzazioni dei nuovi arrivi, in casaè un momento di riflessione per la scelta del secondo straniero da affiancare a Freeman, anch’egli per altro in attesa di riconferma. La pista che porta al trentacinquenne ex Brescia Kenny Gabriel, sembra in effetti essersi complicata vista la grande concorrenza con il giocatore ambito sia in Italia che all’estero, con squadre pronte al rilancio eche invece vuole evitare di partecipare ad aste. Pista in sospeso anche per quel che riguarda l’ex Vanoli Cremona e Treviglio, Aj Pacher.