Fontana di Trevi perché si usa gettare le monete nella fontana?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Visitare Roma e non farsi fotografare davanti alladiè davvero impossibile. Ogni turista che approdacittà eterna ha questo celebre monumentolista dei luoghi da vedere. E come da tradizione, lancerà la classica monetinavasca. Masi lancia la monetinadie da dove trae origine questa usanza?si lancia la monetinadiUna sola vacanza a Roma non basta per godere di tutti i suoi monumenti e di tutte le sue bellezze culturali, archeologiche e paesaggistiche. LEGGI ANCHE >>di: ecco quanto ‘guadagna’ uno dei monumenti più famosi di Roma >> Per questo, ogni visitatore che si appresta a scoprirla spera sempre un giorno di poterci tornare per scoprire magari altri posti, più insoliti e meno turistici, cheprima visita vengono esclusi per mancanza di tempo.