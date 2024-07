Fara Film Festival | dal 19 al 21 luglio l’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024): dal 19 al 21Incontri con i protagonisti del cinema e della tv nel cuore della Sabina che per tre giorni si trasforma in una casa del cinema a cielo aperto. Nel suggestivo borgo medievale diin Sabina dal 19 al 21si svolgerà la quinta edizione del(www..com), ideato da Riccardo Martini, con la direzione artistica di Daniele Urciuolo, tra Palazzo Martini, Piazza Duomo e Piazza Garibaldi (ingresso gratuito). Ospiti d’onore Giorgio Pasotti, Massimiliano Gallo e Claudia Gerini, che si racconteranno al pubblico durante le serate condotte dagli attori Fabiola Dalla Chiara e Graziano Scarabicchi, in collaborazione con la speaker e inviata Rai Angela Achilli.