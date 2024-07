Eccellenza Santo Stefano Intelligenza artificiale per alleviare il dolore E nuove cure per i tumori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’arriva a sostegno dellee soprattutto dei malati. A sperimentare l’uso delletecnologie per il benessere del paziente è il reparto di Medicina Nucleare delcon un progetto unico in Italia, pensato e realizzato con il preciso intento di "il sentimento di solitudine e di ansia dei pazienti soprattutto oncologici e neurologici". Il progetto è, promosso dall’Asl e in particolare dalla Struttura Organizzativa Complessa di Medicina Nucleare e dall’ospedalecon la Fondazione Sandro Pitigliani, che da anni sostiene le attività di ricerca in ambito oncologico. L’effetto è strabiliante e di grande impatto: all’interno del reparto sono stati creati ambienti immersivi ed interattivi con complesse tecnologie AI-based.