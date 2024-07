Disturbi mentali nel Lazio ne soffrono 15 milioni di persone La depressione è più diffusa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ROMA – Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, nelsono 1,5lechedi(27,1% della popone) e fra questi, il disturbo depressivo maggiore rappresenta una delle principali problematiche, con 20mila nuove diagnosi rilevate solo nel 2021 dall’ISTAT. Nonostante l’attuale situazione di emergenza e al fronte di dati allarmanti, il nostro Paese si posiziona agli ultimi posti in Europa per risorse economiche allocate per la salute mentale, con un finanziamento che si attesta circa al 3,4% del Fondo Sanitario Nazionale, contro il 10% di altri Paesi ad alto reddito (es. UK, Germania e Francia).