Cosa resta del Mengo Spazzatura ovunque Per tre giorni il Prato lasciato nel degrado

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cestini stracolmi,accatastata. Bottiglie di plastica e vetro, lattine e bicchieri abbandonati un po’. Bagni chimici non rimossi pere un odore terribile dappertutto. Cartoline dal parco deldove trefa si è conclusa la 20esima edizione diMusic Fest. Cinque serate di musica a ingresso gratuito che hanno portato "più di 45000 presenze tra concerti,Cult, Cinema e l’evento finale in Fortezza con Benvegnù" come raccontato dal patron del festivalzzi. Decine di migliaia di persone riversare alper ascoltare musica, ballare, mangiare ai 12 foodtruck presenti e fare acquisti nei 40 banchini del mercatino. Presenze che hanno reso il manto verde una steppa secca e ingiallita. Ma l’aspetto peggiore è lo sporco ancora lì a tredall’evento.