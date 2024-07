Casaglia-San Luca a Bologna torna la corsa | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Si avvicina il giorno della 40° edizione dellaSan, che si svolgerà venerdì 19 luglio alle ore 21:00 con partenza e arrivo da Piazza della Pace e, a 3 giorni dall'evento, fervono i preparativi da parte della A.P.D. Acquadêla, organizzatrice da sempre di questo evento che coinvolge tutta la città e il mondo sportivo bolognese, dell'Emilia-Romagna e non solo. “Un evento importante per la nostra città, è una manifestazione che ha un suo valore e una sua storia per cui è chiaro ci sia tanta attesa da parte degli atleti e di tutti gli appassionati, insomma, unadestinata a rimanere nel cuore di tutte le persone coinvolte” dice Roberta Li Calzi, Assessora allo sport e al Bilancio del Comune di