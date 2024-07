Buon test e vittoria netta dell’Italvolley nel test match contro l’Argentina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)ITALIA: Romanò 9, Lavia 14, Galassi 6, Giannelli 3, Michieletto 8, Russo 10, Balaso (L). Sbertoli, N.e. Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Laurenzano, Porro. All. De Giorgi.ARGENTINA: Martinez Franchi 8, Loser 8, Lima 9, Vicentin 2, Zerba 9, De Cecco. Danani (L). Sanchez, Conte, Koukartsev 5, Palacios 5 N.e. Gallego, Ramos, Palonsky. All. Menzez.Arbitri: Cerra, MarottaDurata Set: 29’, 29’, 27’Italia: 5 a, 14 bs, 9 mv, 17 et.Argentina: 1 a, 17 bs, 4 mv, 25 et. FIRENZE –e notizie per coach De Giorgi in vista delle Olimpiadi di Parigi. L’Italia a Palazzo Wanny a Firenze vinceil primodi avvicinamento alla manifestazione a cinque cerchi.