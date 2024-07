Arrestati due uomini con oltre 6 chili di droga ad Anzio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fermati due marocchini con hashish durante un controllo dei carabinieri Due, un 33enne e un 25enne di origine marocchina, sono statidai Carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo ad, in provincia di Roma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo di routine, una pattuglia ha fermato una Fiat Panda con i due a bordo. Insospettiti dal comportamento dei duee dai loro precedenti, i carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo, scoprendo all’interno seie mezzo di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi. Glisono stati trasferiti alla casa circondariale di Velletri, mentre laè stata sequestrata.