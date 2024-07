Anthony Hopkins non compie ricerche sui suoi personaggi | È solo una perdita di tempo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La star irlandese ha spiegato perché preferisce non informarsi troppo sui ruoli che interpreta.sarà protagonista nei prossimi giorni della miniserie Those About to Die, diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner, nella quale interpreta l'imperatore Vespasiano. La serie è basata sull'omonimo libro di Daniel P. Mannix. Those About to Die racconta le vicende che si sviluppano intorno a gladiatori e corse dei carri nella Roma imperiale governata proprio da Vespasiano, ilo di. L'attore, intervistato da Deadline, ha svelato un dettaglio del suo lavoro. Nessuna ricerca Nel corso della sua lunga carriera,ha interpretato una miriade di, alcuni totalmente differenti tra loro ma il suo approccio al