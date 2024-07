Alex Perez oggi le visite mediche | Inter chiamata a una scelta! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sta per svolgersi l’iter medico che porterà ufficialmenteall’giornata importante per il difensore 2006, ma anche per altri giovanissimi nerazzurri che stanno definendo il proprio futuro. IN ARRIVO – L’è vicinissima ad ufficializzare un altro colpo in entrata. Questa volta si tratta di un giovanissimo, individuato come prospetto per la squadra del futuro. Si tratta di, difensore classe 2006 del Betis Siviglia, che proprio ieri ha fatto il suo arrivo a Milano.sarà il momento delle, per poi procedere alla firma sul contratto. Contratto che prevede un prestito con diritto di riscatto a 500 mila euro. Poi, una volta in ritiro, inizieranno le valutazioni di Simone Inzaghi e dello staff nerazzurro.