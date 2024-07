ALBERTO BONA E IL CLASS40 IBSA TAGLIANO IL TRAGUARDO DELLA TRANSAT QUÉBEC SAINT-MALO IN SESTA POSIZIONE

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IL TEAM PROTAGONISTA DI UN GRANDE RECUPERO: “UNA PROVA DIFFICILISSIMA E UNICA”–(BUSINESS WIRE)–e il, con a bordo Luca Rosetti e Pablo Santurde del Arco, hanno tagliato ilalle 16:34:42 CEST del 15 luglio in, dopo aver percorso 2800 miglia in 14 giorni, 20 ore, 19 minuti e 42 secondi. Concludono tuttavia la prova al settimo postoclassifica ufficiale per effettocompensazione garantita allo scafo E. Leclerc – Ville La Grand, di Antoine Magré per aver deviato la propria rotta andando in soccorso di Acrobatica e del team diRiva.