A Different Man | Sebastian Stan si trasforma nel trailer del nuovo film di A24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A24 ha rilasciato ilufficiale di AMan,thriller con protagonista la star di Captain America: The Winter Soldier,. Neldeversi fisicamente in un personaggio muscoloso e con la schiena affusolata, un tipo che avrebbe potuto interpretare Ray Liotta. In altre scene sarà totalmente irriconoscibile, con il trucco a coprire la maggior parte dei lineamenti, poiché interpreta un personaggio con gravi deformazioni facciali. In AMan, la star della Marvel interpreta il protagonista, Edward, un emarginato in cerca di una nuova vita e di uninizio. Dopo essersi sottoposto a un intervento di ricostruzione facciale, si fissa su un uomo che recita come lui in una produzione teatrale basata sulla sua vita precedente. Potete vedere ilqui sotto.