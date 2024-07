Zielinski domani a Milano | l’Inter fissa le tappe per lo ‘Zielu’ day!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Piotratteso aper abbracciare la sua nuova squadra:. Il polacco farà le visite mediche e dovrebbe assaggiare anche Appiano Gentile. PROGRAMMA – Già annunciato da qualche settimana, matoccherà per mano il mondo Inter. Il polacco arriverà a Malpensa in mattinata. Programma dei nerazzurri giàto: si sottoporrà alle visite mediche per poi assaggiare il centro sportivo di Appiano Gentile. Il polacco, giovedì 18, inizierà la preparazione con la sua nuova squadra in compagnia anche di un altro rientrante come Kristjan Asllani. Da ricordare, come nella giornata di, la squadra di Simone Inzaghi giocherà contro il Lugano in un test amichevole. Anche Alex Perez, atterrato poco fa,potrebbe toccare la tappa Appiano Gentile.