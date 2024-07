Zanoli | Sono arrivato in Serie A grazie a Giuntoli ora al Genoa spero di rendere al massimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Alessandrosi è trasferito aldal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Le sue parole rilasciate a Il Secolo XIX e riportate da Tuttomercatoweb.: «Penso che ilsia il posto giusto per me,in» «felice di esserequi, ringrazio mister e dirigenti per la fiducia. Mi hanno voluto fortemente, così come io ho voluto il Grifone. Penso che ilsia il posto giusto, cile condizioni peral». Come arriva inA? «Cristianomi ha portato dal Carpi al Napoli. Mi ha aiutato tanto, mi ha sempre dato consigli. Dopo un assist con il Milan mi chiamò a fine partita per chiedermi maggior attenzione nella fase difensiva, senza farmi i complimenti. Fiducia e attenzione, sa che posso dare di più. E qui alho ritrovato anche Matteo Scala, anche lui era al Carpi».