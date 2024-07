WWE | Rollins è ormai il terzo incomodo tra CM Punk e McIntyre Lo scozzese ancora furioso con Pearce

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) Drewè uscito con le ossa rotte e l’animo devastato da Money In The Bank quando dopo aver conquistato l’ambita valigetta ha poi fallito l’incasso a causa dell’ennesimo sgambetto di CM. Nel post PLE,ha perso la pazienza arrivando a colpire il GM di Raw Adamcon una gomitata e ciò gli è costato una grossa multa e una sospensione a tempo indeterminato. A causa della sospensione la scorsa settimana lonon è stato a Raw e ha dovuto guardare da casa il confronto tra il Second City Saints e Sethche ha provato a scavalcarlo nella “corsa” a. Nessuna scusa Questa settimana, cercando di fare ciò che è meglio per il business, ha invitatoa Raw e poi sul ring per provare ad appianare i loro problemi.