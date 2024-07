Ucraina | Vance ‘se vincerà Trump negozierà con Mosca per porre fine a conflitto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Washington, 16 lug. (Adnkronos) – Se Donaldle elezioni,con la Russia peral conflitto in. Lo ha detto il candidato repubblicano alla vicepresidenza Usa J.D.in un’intervista a Fox News, precisando che “ha promesso di avviare negoziati con Russia e ucraini perrapidamente a questo problema in modo che l’America possa concentrarsi sul vero problema, che è la Cina”.Da parte sua,si è astenuto dal rispondere a una domanda della Tass in merito alla sua disponibilità ad avviare trattative con il presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui vincesse le elezioni presidenziali del 5 novembre. L'articolo, ‘seconperCalcioWeb.