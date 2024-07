Tragedia a Vieste | donna muore in mare grave la nipotina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Oggi, nel pomeriggio del 16 luglio, intorno alle 17, si è verificata unanelle acque vicino all’isolotto di Sant’Eufemia a. Unadi 57 anni, Savina Disanti, è deceduta presumibilmente per annegamento. Savina era nota come proprietaria di una cartolibreria in via Vittorio Veneto. Leggi anche: Marta trovata morta in un dirupo a Ischia: “Sono caduta perdonami aiutami ad alzarmi” Ha tentato di salvare laIl corpo dellaè stato recuperato da un gommone e portato a riva vicino al porto di, dove presenti sul posto hanno tentato di rianimarla. Successivamente, i sanitari del 118 e un rianimatore dell’elisoccorso hanno continuato i tentativi di rianimazione, ma senza successo. Savina è deceduta mentre era in acqua con la, cercando probabilmente di salvarla.