Traffico Roma del 16-07-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità disagi alvia Pontina la strada precedentemente chiusa per un incendio ora stata riaperta ma con riduzione di carreggiata tra Tor de’ Cenci e Castelno in direzione Pomezia nel tratto al momento Si segnala anche un veicolo in panne inevitabili ripercussioni alverso Castel di Decima sia dal raccordo sia a partire da Pomezia in direzione delle ripercussioni che troviamo anche sulla carreggiata esterna del Greco rallentamenti e code tra la via del mare e la polizia locale Ci segnala un incidente con chiusura di via Aurelia Antica nei pressi di via di Villa Betaniain coda su via Flaminia anche per un incendio di sterpaglie nei pressi dell’incrocio per via di Grottarossa Olimpico la quarta ed ultima datana per i Coldplay previsto il consueto piano viabilità nell’area del ...