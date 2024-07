Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Si va allo sprint duello Philipsen-Girmay

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) La terza e ultima settimana deldesi apre con un approccio morbido. Da Gruissan a Nimes, 188,6 chilometri disegnati per i velocisti, nonostante la presenza di un Gran PremioMontagna di quarta categoria a oltre settanta chilometri dal traguardo. Pensi alle volate e le associ a Jasper(Alpecin-Deceuninck) e Biniam(Intermarché-Wanty). Sono loro i velocisti più fortiGrande Boucle, gli unici in grado di ripetersi. Il belga nutre ancora delle residue, minuscole chance per la maglia verde e con un successo raggiungerebbe l’eritreo a quota tre: diventa almeno l’obiettivo minimo per lui, ma troverà strenua resistenza. Poi si fa la conta per i velocisti rimasti. Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) proveranno a battagliare, mentre Arnaud De Lie (Loftto-Dstny) vorrebbe riscattare unfino ad ora sotto il par.