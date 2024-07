The Traitors – I Traditori | in arrivo un altro reality show simile a La Talpa su Prime Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 16 luglio 2024) Si intitola “The, I” e sta per arrivare in Italia il format premiato ai BAFTA e agli Emmy “The”. Si tratta unpsicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. “The– I”:insuIn “The– I”, un gruppo di volti noti si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni che verranno assegnate in modo da accumulare un montepremi in denaro.