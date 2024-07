Sport in tv oggi martedì 16 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Undida vivere anche dietro lo schermo quello di16. Grande curiosità per la sedicesima tappa del Tour de France, ovviamente. Senza però dimenticare il tennis del post Wimbledon tra i tornei Atp di Amburgo, Bastad, Gstaad e Newport e quelli Wta di Palermo e Budapest. In serata spazio al calcio femminile con Italia-Finlandia, mentre per quel che riguarda il volley c’è attesa per vedere all’opera le azzurre nel test contro l’Argentina. Ecco ilcompleto di16in tv16digliFace.