Scaroni stuzzica ancora l’Inter | Milan unico glorioso club di Milano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)ha dato il via alla serie di iniziative in programma per i 125 anni del, che celebrerà il traguardo quest’anno. Come rivelato da Di Stefano su Sky Sport, il presidente rossonero ha simpaticamenteto, lanciando così la sfida RIVALE – Paoloha presenziato ad uno degli eventi in programma per i 125 anni del, tenutosi appunto oggi a Terrazza Martini. Ilrossonero celebra quest’anno un importante traguardo e anche per questo sta cercando di rinforzare al meglio la rosa di Paulo Fonseca, con l’ormai imminente acquisto di Alvaro Morata, fresco Campione d’Europa con la Spagna. RIVALSA – La scorsa stagione ildiè arrivato alle spalle delche ha festeggiato il traguardo del ventesimo scudetto e della seconda stella proprio nel derby con i rossoneri.