Rottamazione quater entro il 5 agosto | quali debiti si possono pagare con il piano agevolato

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 16 luglio 2024) Le due scadenze del 31 luglio e 52024 sono cruciali per chi ha aderito allaed è in regola con i pagamenti delle precedenti rate. Si tratta infatti delle deadline per il saldo della 5° rata deldi definizione agevolata: una è il termine naturale, l’altro è quello considerato comunque buono, perchéi 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco.Matipi diè possibilequesta data e come funziona esattamente il processo di pagamento? In questo articolo, vediamo in dettaglio tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio la, con esempi concreti e istruzioni su come procedere.