Roma tenta di fermare aggressione tra coinquilini | uno dei due lo morde e gli stacca un dito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Hato diuna violenta lite per strada, ne è uscito con una falange dita. È successo a Lanuvio, nella città metropolitana di, e i protagonisti sono due– un pachistano 38enne e un indiano 48enne – e un pachistano che è intervenuto nella rissa. I due stavano litigando violentemente: il 38enne avrebbe quindi accoltellato il 48enne. A quel punto il terzo si è intromesso perl’attacco, ma sarebbe stato morso dall’aggressore che è riuscito a provocargli il distacco di un. L’uomo accoltellato è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’altro, si è recato autonomamente al nosocomio. Il 38enne è stato arrestato perto omicidio, resistenza e lesioni aggravate dagli agenti della polizia di Anzio. È stato poi portato al carcere di Velletri.