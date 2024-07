Orrore contro Salvini dopo l' attentato a Trump | spunta un messaggio agghiacciante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) «Quello che mi preoccupa di certa estrema sinistra, non parlo del Pd, è l'odio nei confronti del prossimo che non va sconfitto ma cancellato». Commentando l'a Donaldsu Radio24, Matteoricorda il clima d'odio che sta montando nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti. E addita l'irresponsabilità della sinistra che, negli Usa come in Italia, continua ad attaccare con toni spesso violenti i propri avversari politici. «Constato i fatti» ha affermato il vicepremier, «quante ne sono state dette e scritte, ma ancora in queste ore, anche sui social? È piena la rete di gente che dice “peccato, poteva mirare meglio o poteva toccare ae Le Pen”». Il ministro delle Infrastrutture ha sottolineato i pericoli che possono scaturire dagli attacchi scomposti dell'opposizione in Italia.