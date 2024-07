Omicidio Pierina a Rimini arrestato il vicino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024)(ITALPRESS) – La Polizia di Stato diha dato esecuzione, questa mattina, all’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso li Tribunale di, su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha disposto nei confronti di Louis Dassilva la custodia cautelare in carcere.La misura cautelare è stata emessa per il reato diai danni diPaganelli, commesso ni data 3 ottobre 2023 alle ore 22:13 a, in via del Ciclamino, all’interno di un vano della zona garage del condominio, ove la vittima abitava. La donna era stata uccisa con 29 coltellate, delle quali una delle ultime aveva attinto la regione sottoclaveare destra, raggiungendo l’aorta intrapericardica, cagionandone li decesso dopo pochi secondi.