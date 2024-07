Napoli Hermoso e Greenwood…E il Psg…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Ile Greenwood attratti a vicendaDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “L’ultimatum dato dalla Lazio a Greenwood è scaduto senza che l’inglese abbia risposto. Lotito ha aumentato l’offerta per lo United a 25 milioni più bonus più il 50% della futura rivendita, di poco inferiore a quella del Marsiglia (31 milioni, bonus compresi) ma che comunque i Red Devils sarebbero pronti ad accettare se Greenwood scegliesse la Lazio, cosa per ora non successa”. Voglia di, ma “Il padre del 22enne attaccante lo invita a prendere tempo, attratto dall’asta che si è creata sul figlio: ilin particolare sta lavorando per arrivare al giocatore ma ha bisogno di qualche settimana perché deve vendere Lindstrom all’Everton”.Ile Mario. Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino.