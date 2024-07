Lo chef che ha mollato i grandi ristoranti per produrre marmellate e ragù La storia di Alessio Brusadin

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) È il primo – e per ora l’unico – chutney all’aceto balsamico di Modena Igp, una cremosa meraviglia con base di cipolla rossa e spalla di ciliegie intere, nato per accompagnare il parmigiano reggiano ma abbinabile anche con salumi, formaggi a pasta molle e carni rosse. È solo una delle oltre 80 conserve dicon 40 anni di esperienza nell’alta ristorazione nell’asse Italia-Londra, che 10 anni fa hai fornelli della cucina per passare a quelli di un laboratorio artigianale dedicato a delizie sotto vetro. Oltre 50 tra confetture,e "e", 16 chutney e 11, più creme di frutta e cioccolato, creme spalmabili, “bruscotti” e liquori, tutti numerati e in vendita online, che conquistano per l’esplosione di gusto, freschezza e gioia di vivere, ma che per chi le produce hanno il sapore della libertà e di una esistenza finalmente vivibile.