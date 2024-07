L’infettivologo Galli condannato a un anno e quattro mesi per falso

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – I giudici della decima sezione penale di Milano ha 1e 4perl'infettivologo Massimo, ex direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, assolto invece per la turbativa d'asta per il presunto condizionamento di un concorso universitario per favorire l'assegnazione di un posto da professore L'articoloa unperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.