Lamine Yaman? Il padre è fuori controllo | spunta un video imbarazzante | Guarda

(Di martedì 16 luglio 2024) La vera sorpresa di questo Europeo insieme a Nico Williams è, decisivo nella semifinale contro la Francia che ha portato la Spagna in finale contro l'Inghilterra. La cosa divertente è averlo visto scherzare insieme a suo papà, il 32enne Mounir Nasraoui, che a bordocampo nella finale dell'Olympiastadion è impazzito di gioia tanto da comportarsi come un vero e proprio bambino. In unrimbalzato sui social, ha preso la piccola coppa consegnata a Yamal e si è commosso al momento, prima di passare il trofeo a sua moglie. Nasraoui ha allargato le braccia, si è lasciato immortalare dai fotografi appoggiato alla balaustra del palchetto d'onore e, all'improvviso, si è butta a terra come se avesse segnato un gol. Suo figlio, invece, lo si è visto in campo con una bandiera ai fianchi.